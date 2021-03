Canottaggio: per il Barion 13 medaglie a meeting di Sabaudia

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Il Circolo Canottieri Barion ha conquistato tredici medaglie nel Meeting Nazionale di canottaggio per il Centro Sud, tenuto a Sabaudia: quattro ori, quattro argenti e cinque bronzi per i giovani atleti baresi.

"Il primo posto - è scritto nella nota del sodalizio sportivo - è stato ottenuto dai cadetti (14 anni) Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo e da Federica Schirone, 10 anni, fra le Allieve, nelle rispettive gare di singolo. Tamborrino e Bellomo si sono ripetuti anche nel quattro di coppia assieme al compagno di squadra Antonio Schirone, conquistando l'oro in un equipaggio misto comprendente anche Postiglione di LNI Barletta". Nel medagliere ci sono anche le medaglie d'argento nel singolo con il cadetto Francesco Scaramuzzi e l'allieva B1 Federica Schirone; nel quattro di coppia, con Nina Renna nell'equipaggio misto vincitore fra gli under 17 e nel quartetto Cadetti tutto Barion, con i Tamborrino, Bellomo e Schirone stavolta in gara con il compagno Claudio Straziota.

Cinque, invece, i terzi posti: tre nel singolo, con Antonio Schirone e Giulia Bovio fra i Cadetti e Ilaria Bovio fra gli under 17, e due nel doppio Cadetti, sia con l'equipaggio composto da Stefano Stramaglia e Francesco Scaramuzzi che con quello formato da Carlo Barbone e Claudio Straziota. "Un fine settimana intenso ma formativo - commenta Carlo Quaranta, direttore sportivo del Canottieri Barion - Tante emozioni fra gare risolte al photofinish, reazioni di carattere e prime esperienze di alcuni a livello nazionale". (ANSA).