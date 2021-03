Rinnovato l'Ipercoop di Brindisi, restyling da 1,5 mln euro

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' completamente rinnovato l'Ipercoop di Brindisi, che si trova al centro commerciale Le Colonne. Un restyling iniziato a metà gennaio, realizzato a punto vendita aperto, che ha richiesto un investimento di 1,5 milioni di euro da parte di Coop Alleanza 3.0.

Ora i 15.500 soci e tutti i clienti avranno a disposizione un punto d'ascolto e un punto post vendita rinnovati, i terminali salvatempo per una spesa ancora più rapida, un nuovo ufficio per il prestito sociale, che garantisce la privacy, e nella galleria anche un punto dedicato a Accendi Luce e Gas Coop.

In occasione del rinnovo, fino al 21 aprile chi deciderà di diventare socio riceverà un buono da 25 euro da spendere entro il 2 maggio all'Ipercoop, che con i suoi 4.800 metri quadrati di superficie conta su un banco gastronomia rinnovato, così come la nuova 'officina della carne' dove trovare prodotti da cuocere e 'prodotti da gustare' ovvero già pronti. Un attenzione particolare è rivolta ai prodotti del territorio, lì ma anche al rinnovato banco pescheria e nel 'mondo vegetale' dove oltre a un isola di prodotti nel 'mondo vegetale so trovano frutta e verdura locali al claim 'Chi mi coltiva vive vicino a te'.

Panetteria e pasticceria, ma anche una nuova Area salute e benessere con i prodotti di parafarmacia e farmaci che non richiedono la ricetta, un reparto di abbigliamento curato insieme a Upim, uno di Casa e Hobby, ma anche quello di Ottica Coop, e, la "Gioielleria' completano l'offerta. Attenzione anche ai prezzi all'Ipercoop dove soci e clienti lo scorso anno hanno usufruito di vantaggi sulla spesa per tre milioni. (ANSA).