In fiamme auto v.presidente Comune Foggia 'lascio incarico'

(ANSA) - FOGGIA, 23 MAR - Dopo aver trovato la propria auto avvolta dalle fiamme, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, il vicepresidente del Consiglio comunale di Foggia, Giulio Scapato, si è dimesso dall'incarico. "Non sono affatto sereno - spiega all'ANSA Scapato - motivo per cui ieri sera ho inviato una pec al Comune con cui ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di vicepresidente del Consiglio comunale. E sto valutando anche la possibilità di lasciare anche la poltrona di consigliere".

Scapato, eletto con la lista 'La Città dei Diritti', è all'opposizione nel Comune governato dal centrodestra. Sul luogo dell'incendio non sono state trovate tracce di liquido infiammabile e gli inquirenti hanno sequestrato il mezzo per accertamenti. Scapato nell'ultimo periodo ricopriva anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Foggia dopo che l'ex presidente dell'Assise comunale, Leonardo Iaccarino, è stato sfiduciato per il clamore che ha suscitato un video in cui esplodeva alcuni colpi di pistola a salve dal balcone della propria abitazione per festeggiare Capodanno. (ANSA).