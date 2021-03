Vaccini: Puglia approva Piano, prenotazioni dal 29/3

(ANSA) - BARI, 13 MAR - In Puglia dal 29 marzo i 79enni e 78enni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid, mentre gli ultimi saranno i 60enni che potranno prenotarsi a partire dal 21 aprile. È il nuovo piano vaccinale regionale. "La Puglia sta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocità massima consentita dall'attuale disponibilità delle dosi - dice l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco - con l'approvazione del Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l'attesa dei cittadini. Il piano, in coerenza con le ultimissime indicazioni del ministero, seguirà i principi di priorità legati alle condizioni di fragilità e di età".

"Per i soggetti over 80, quelli ad alto livello di vulnerabilità, e i disabili gravi - sottolinea Lopalco - la vaccinazione è già stata programmata di intesa con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Per queste fasce non sarà necessaria alcuna prenotazione, perché saranno direttamente contattate dal loro medico".

Stando ai dati pubblicati giornalmente dal Report Vaccini Anti Covid19, sul portale del Governo, la Puglia risulta essere attualmente la prima regione italiana per somministrazioni di vaccino effettuate rispetto alle dosi consegnate, con una percentuale odierna del 99,3%. (ANSA).