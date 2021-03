Covid:simulato trasferimento paziente in ospedale Fiera Bari

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Si è svolta la notte scorsa la prima esercitazione per il trasferimento dei pazienti dal Policlinico di Bari all'ospedale Covid in Fiera del Levante. A partecipare alla simulazione con un manichino sono stati medici, infermieri e operatori sanitari. Tre le squadre coinvolte. La prima presente all'interno del reparto del Policlinico composta da medico, infermiere e operatore sociosanitario con il compito di preparare il paziente-manichino con sistema di ventilazione, di monitorizzazione, delle vie infusionali e catetere vescicale. La seconda squadra adibita al trasporto composta da autista ambulanza, medico rianimatore, infermiere, operatore sociosanitario, affiancata da due unità della polizia locale e da un'ambulanza di back up. La terza squadra, composta da medico rianimatore, infermiere, operatore sociosanitario, responsabile tecnico e supervisore, è quella che attende l'arrivo dell'autoambulanza con il paziente nella camera calda del padiglione delle maxi emergenza in Fiera e che ha il compito ricoverare il paziente nel reparto di degenza. Tutti hanno indossato, anche nel corso della simulazione, i dispositivi di protezione individuale. Si è scelto l'orario notturno poiché dalle 22, quando scatta il coprifuoco, le strade sono libere.

Le operazioni sono partite alle 22.40 con la preparazione del manichino per il trasporto e la successiva chiamata di allerta al responsabile in Fiera, e sono terminate, con il paziente-manichino sul letto, alle 23.25 per complessivi 45 minuti. Il tempo di percorrenza dell'ambulanza, dal padiglione Balestrazzi dove è situata l'Unità di terapia intensiva respiratoria fino alla camera calda del padiglione in Fiera, è stato calcolato in 12 minuti.

"Abbiamo testato il trasferimento dall'azienda ospedaliera Policlinico alla struttura per la maxi emergenza in Fiera, è stata una prova di massima del trasporto del paziente per verificare il funzionamento del piano messo a punto", spiega Antonio Daleno, medico della direzione sanitaria del Policlinico di Bari e responsabile sanitario della struttura per le maxi emergenza in Fiera. "Sono stati impiegati circa 12 minuti dal Policlinico alla Fiera - prosegue - il trasporto avverrà sempre un paziente per volta, con il supporto della polizia locale e due ambulanze, una che trasporta il paziente e una di supporto in caso di incidenti durante il percorso, tutto ciò per la sicurezza del paziente e sempre con a bordo un rianimatore".

(ANSA).