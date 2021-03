Droga: 400 kg hashish in un box,arrestati coniugi nel Barese

(ANSA) - BARI, 05 MAR - Custodivano in un box nel centro di Noicattaro (Bari) oltre 400 chili di droga del valore di circa 2 milioni di euro. La Squadra mobile di Bari ha arrestato due insospettabili coniugi albanesi, Flamur e Teuta Gjini di 40 e 30 anni, lui finito in carcere e lei agli arresti domiciliari. I due avevano trasformato il box in un centro di stoccaggio e smistamento di droga.

Gli agenti lo hanno scoperto nel corso di una perquisizione domiciliare perché la donna, dopo un cenno d'intesa con il marito, ha tentato di nascondere un mazzo di chiavi all'interno della biancheria intima. I poliziotti se ne sono accorti e sono riusciti ad associare quelle chiavi ad un box ubicato in un garage interrato, poco distante dall'abitazione della coppia.

Lì hanno trovato oltre trenta cassette, solitamente utilizzate per lo stoccaggio della frutta, contrassegnate da una marca di cipolle e aglio di origine spagnola, al cui interno c'erano 399 pacchi del peso complessivo di oltre 400 chilogrammi di hashish, sottoposti a sequestro. (ANSA).