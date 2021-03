Vaccini: in due giorni dosi a tutti i docenti di Alberobello

(ANSA) - BARI, 01 MAR - In due giornate, giovedì scorso e oggi, tutto il personale scolastico di Alberobello (Bari), 130 persone tra docenti, educatori e personale amministrativo, è stato sottoposto alla vaccinazione anti-Covid.

"Oggi è una giornata di speranza per Alberobello - scrive su facebook il sindaco Michele Longo - . Si è conclusa infatti la campagna di vaccinazione di tutto il personale scolastico". Le vaccinazioni, fatte nelle palestre dei rispettivi plessi scolastici, sono iniziate giovedì con il personale di infanzia, primaria e media dell'Istituto comprensivo 'Morea-Tinelli' e sono terminate oggi con il personale delle sezioni Agrario e Alberghiero dell'Iiss 'Caramia-Gigante'.

"La vaccinazione degli insegnanti - aggiunge Longo - è un altro tassello importante nella lotta contro in virus. Conosciamo bene i sacrifici impegnativi a cui scuola e famiglie sono chiamate in questo periodo, ma grazie al vaccino possiamo guardare ai prossimi mesi con fiducia". (ANSA).