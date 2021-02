Calcio: Bari, striscioni tifosi per derby lungo tangenziale

(ANSA) - BARI, 27 FEB - I tifosi del Bari, non potendo - per le restrizioni anticovid - assistere al derby in programma oggi al San Nicola contro i rivali del Foggia, hanno affisso sui cavalcavia della statale 16 da Palese verso il centro cittadino striscioni per incoraggiare Antenucci e compagni in vista del delicato incontro.

"Come foste undici baresi", "il legame con la città", "Carica!": questi i testi scritti sui teli dai tifosi biancorossi, accompagnati dall'accensione di fumogeni. (ANSA).