Covid: domani in Puglia partono vaccinazioni per over 80

(ANSA) - BARI, 21 FEB - Sono circa 160mila i cittadini pugliesi over 80 prenotati su un target di circa 200mila per la vaccinazione anti covid. Lo comunica l'assessore pugliese alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. Le prenotazioni resteranno comunque aperte.

Domani inizieranno in tutta la Puglia le somministrazioni ai cittadini over 80 nei centri vaccinali allestiti dalle Asl, anche in collaborazione con i Comuni e il volontariato. (ANSA).