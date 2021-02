Covid: al via campagna vaccini a 1.622 docenti Bat

(ANSA) - BARI, 21 FEB - Con la vaccinazione di 1622 docenti under 55 delle scuole di Barletta Andria e Trani comincia oggi la campagna vaccinale dedicata al personale scolastico anche nella provincia Bat.

In collaborazione con i Comuni, la Asl ha allestito quattro punti vaccinali nelle tre città, il Palasfida di Barletta, dove sono previste 700 somministrazioni, il Palazzetto dello Sport di Trani dove saranno vaccinati altri 722 docenti e, ad Andria, il centro "Dopo di Noi" e il liceo classico "Carlo Troya" per la vaccinazione di 200 persone. Serena Martino, docente alla scuola elementare Moro Modugno di Barletta, è la prima vaccinata della giornata. "E' meraviglioso, lo aspettavo da tempo e sono emozionata" ha detto. Per Laura Pagano, docente di sostegno di Trani, tra le prime vaccinate, "è un giorno importantissimo, è un nuovo grande inizio, finalmente torneremo a vivere e non più a sopravvivere".

"Vogliamo aggredire, a distanza di un anno da Codogno, questa pandemia con una risposta massiccia dal punto di vista organizzativo ma anche epidemiologico. Vogliamo dare un calcio a questo virus e uscirne grazie a questa azione vaccinale così importante" ha detto il direttore generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne. (ANSA).