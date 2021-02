ANSA-IL-PUNTO/COVID:Rt Puglia stabile,dati da zona gialla

(ANSA) - BARI, 19 FEB - L'indice di contagio della Puglia è rimasto pressocché stabile, l'Rt infatti è pari a 1 secondo la nuova rilevazione settimanale dell'Istituto superiore della Sanità. L'occupazione dei posti letto negli ospedali è sotto la soglia critica, quindi con questi dati la Puglia dovrebbe restare in zona gialla, salvo provvedimenti diversi del governo che potrebbero riguardare tutto il Paese. La Regione Puglia, intanto, si appresta a emettere una nuova ordinanza che riguarderà le scuole, inasprendo le attuali misure di contenimento del contagio Covid: come annunciato dal governatore Michele Emiliano oggi a Lecce, si dovrebbe tornare con la didattica a distanza per tutte le scuole.

"Dobbiamo vaccinare tutti nelle scuole, sino a quando non avremo vaccinato tutti io credo sia giusto rimanere a casa", ha anticipato Emiliano stamattina. Campagna vaccinale per docenti e dipendenti che inizierà proprio domani, si parte da Bari alle 9.

Oggi in Puglia si è registrato un lieve aumento dei casi positivi al Covid-19, a fronte di un calo consistente del numero dei test ma c'è stato anche un nuovo record di guariti, oltre i 3.000. Su 9.141 tamponi sono emersi 874 nuovi contagi: 359 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia Bat, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi positivi erano 844 contagi su 10.033 tamponi. Sono stati registrati 27 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. In tutto il numero dei morti, da quando è cominciata la pandemia in Puglia, è di 3.736. Sono 101.730 complessivamente i pazienti guariti, ieri erano 98.484, un aumento quindi di 3.246. Calano di conseguenza i casi attualmente positivi: sono 33.330 (-2.399). I pazienti ricoverati sono 1.424 (-18).Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 138.796. (ANSA).