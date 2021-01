Faceva spacciare droga al figlio di nove anni, arrestata

(ANSA) - POTENZA, 22 GEN - Ad Irsina (Matera) coordinava il traffico di droga, facendo spacciare anche i suoi due figli, uno dei quali di nove anni: una donna, di 44 anni, è stata arrestata con l'accusa di essere a capo di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sgominata oggi dai Carabinieri nell'ambito di un'operazione tra Basilicata e Puglia, coordinata dalle Direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Bari. Stamani sono stati eseguiti 21 decreti di fermo di indiziato e sette ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono cominciate nel giugno 2016 (per terminare nello scorso mese di dicembre) dallo spaccio di droga tra minorenni ad Irsina e poi si sono allargate a Gravina in Puglia (Bari) (ANSA).