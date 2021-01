Vaccini: in ospedale Bari primi richiami, "un sollievo"

(ANSA) - BARI, 17 GEN - Al Policlinico di Bari oggi sono stati convocati per il richiamo vaccinale, a distanza di 21 giorni dalla prima dose somministrata il 27 dicembre, oltre 30 operatori sanitari dei reparti in prima linea nella lotta al Covid19. "Un grande sollievo, anche se ancora a metà. L'incubo finirà completamente solo quando tutti saranno vaccinati", ha commentato la specializzanda Lucilla Crudele, che oggi ha ricevuto la seconda dose dopo la rianimatrice Lidia Dalfino, coordinatrice della terapia intensiva Covid, e l'infermiera Anna Ventrella.

"Non mi pare vero - ha aggiunto la dottoressa Dalfino subito dopo l'iniezione - la cosa più importante di questa giornata è che abbiamo fatto un passo avanti per il contenimento della pandemia". (ANSA).