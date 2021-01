Calcio: Bari; De Laurentiis, auguri per i 113 anni del club

(ANSA) - BARI, 15 GEN - La Bari sportiva ha festeggiato oggi sui social i 113 anni del club calcistico biancorosso. Il presidente Luigi De Laurentiis, intervenendo sui media ufficiali del club, ha dedicato "questo compleanno a tutti i nostri tifosi che, in questi 113 anni di storia, hanno contribuito a costruire questa grande passione, a sostenere negli anni questa squadra, alla forza ed energia che dimostrano ancora oggi fomentando con passione la costruzione di questa squadra che da tre anni sta cercando di riportarsi in alto, dove merita". Poi ha rincuorato i sostenitori assicurando interventi per potenziare la rosa: "Ho fiducia totale in questo gruppo, la squadra c'è, è forte, composta da giocatori di valore, ma troveremo i rinforzi giusti per migliorare ulteriormente. Le prime mosse dipendono dalle trattative di mercato e dalle tempistiche legate a queste; si gioca tutto sul filo di lana".

Questo il messaggio del capitano Valerio Di Cesare: "Nel mio piccolo sono felice di aver fatto parte della storia di questo Club. Il mio augurio ai nostri tifosi per i 113 anni, è che il momento più bello debba ancora arrivare".

Gli ultras del gruppo "I Seguaci della Nord", hanno infine diffuso un video con note di Lucio Battisti e l'immagine dei fumogeni accesi nello spiazzo dello stadio San Nicola intorno allo striscione con scritto "In un mondo che, prigioniero è, respiriamo liberi io e te, auguri Bari". (ANSA).