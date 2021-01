Teatro:Indovina chi viene a (s)cena, appuntamento a Barletta

(ANSA) - BARI, 08 GEN - È per domani il doppio appuntamento di "Indovina chi viene a (s)cena, il nuovo format del Teatro Pubblico Pugliese ideato come una stagione teatrale unica diffusa sul territorio regionale. Due gli spettacoli a sorpresa con due diverse compagnie teatrali che si daranno il cambio in scena al Teatro Curci di Barletta, alle 19.30 e alle 21.00, in diretta streaming dal teatro comunale e con il pubblico che da casa potrà seguirli gratuitamente dopo essersi registrato sulla piattaforma.

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-sc ena-a-barletta-ore-1930 https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-sc ena-a-barletta-ore-2100 (ANSA).