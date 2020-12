++ A.Mittal: Emiliano,sgomento a idea ricostruzione altiforni ++

(ANSA) - BARI, 11 DIC - "La sola idea che il raggiungimento di una produzione industriale vicina alle 6 milioni di tonnellate di acciaio, passi attraverso la ricostruzione degli altiforni, ed in particolare di AFO 5, genera sgomento": lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in merito alla notizia sull'avvenuta firma dell'accordo tra Governo italiano, Invitalia e Arcelor Mittal. Secondo il governatore pugliese, l'accordo "appare anacronistico e assolutamente fuori dal perimetro di decarbonizzazione che è stato per anni oggetto di discussione ed approfondimento". (ANSA).