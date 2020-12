Maltempo: tromba d'aria in Salento, danni ad aziende

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta poco prima delle 5 di questa mattina nella zona industriale di Soleto-Galatina, sulla provinciale 362 che collega Galatina a Lecce. Il vortice d'aria ha devastato gli stabilimenti Zincogam e Fratelli Giurgola ed ha causato danni lungo l'asse viario, ai semafori, ai pali dell'elettricità ed è arrivato al deposito dell'autodemolitore Coluccia, i cui serbatoi e container sono stati sollevati e scaraventati a centinaia di metri di distanza. Il percorso di devastazione ha interessato anche le aziende Edilpark e Manco ventilation. Dopo circa 20 minuti la tromba d'aria ha perso forza in località Spallaccia, dopo aver danneggiato alcune villette e sradicato alberi. Non si registrano danni alle persone. Sul posto stanno operando Vigili urbani e Carabinieri coadiuvati dalla Protezione civile, mentre squadre dei Vigili del Fuoco di Maglie stanno mettendo in sicurezza gli opifici colpiti e l'area circostante.

