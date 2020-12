Covid: record ricoveri in rianimazioni Puglia

(ANSA) - BARI, 03 DIC - Record di ricoveri Covid in terapia intensiva oggi in Puglia, secondo il bollettino ufficiale della Protezione civile nazionale nelle ultime 24 ore i "nuovi ingressi" sono stati 33, il dato più elevato in Italia, seguono la Lombardia con 32 ricoveri e il Veneto con 30. In questo momento, nelle rianimazioni pugliesi ci sono 226 pazienti Covid, mentre complessivamente i ricoverati per coronavirus sono 1.847, in calo per il secondo giorno consecutivo (ieri erano 1.889).

Sale leggermente, invece, la curva epidemiologica: a fronte di 8.573 tamponi processati, i nuovi contagi rilevati oggi sono 1.602, pari al 18,3%, superiore di quasi due punti e mezzo rispetto alla media della scorsa settimana e di un punto rispetto a ieri (17,21%). I nuovi contagi sono così distribuiti: 721 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 177 nella Bat, 250 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 14 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati anche 42 decessi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Sono 41.749 i casi attualmente positivi.

L'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, oggi ha, però, assicurato che "molti indicatori migliorano", tanto che la Puglia potrebbe persino finire in zona gialla. "Stiamo aspettando la decisione del ministero - ha detto l'epidemiologo - siamo in una situazione intermedia con molti indicatori che migliorano, primo fra tutti l'Rt che è sotto l'1. Siamo in situazione di compressione della curva dei contagi" e "i numeri potrebbero far diventare" la Puglia "gialla". Sul fronte del rafforzamento di ospedali e strutture territoriali, da domani, ad Altamura, inizierà l'allestimento di un container per l'esecuzione di tamponi antigenici con capacità fino a 20.000 test al giorno. (ANSA).