Investito sulla ss 'Jonica', un uomo morto a Policoro

(ANSA) - MATERA, 01 DIC - Investito da un furgoncino sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Policoro (Matera), un uomo di 57 anni è morto in serata.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, l'uomo avrebbe cercato di attraverso la strada a quattro corsie, due per senso di marcia, vicino a un centro commerciale, in direzione Taranto, ma è stato investito. Subito dopo, l'uomo che era alla guida del furgoncino si è fermato per prestare i primi soccorsi. (ANSA).