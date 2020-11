Covid: sindaco annulla eventi San Nicola, 'ferita profonda'

(ANSA) - BARI, 30 NOV - Il Comune di Bari ha sospeso tutti gli eventi dedicati ai riti nicolaiani che danno il via ai festeggiamenti natalizi e ha emanato un'ordinanza che prevede il divieto di stazionamento nelle piazze e nelle strade adiacenti alla Basilica di San Nicola per evitare forme di assembramento.

Le celebrazioni per San Nicola e la festa dell'Immacolata (il 6 e l'8 dicembre) saranno a porte chiuse con diretta televisiva e in quelle giornate sarà vietato lo stazionamento h24 in diversi luoghi della città vecchia.

"È una ferita profonda per la nostra comunità, l'ennesima di quest'anno difficile" ha detto il sindaco Antonio Decaro, sottolineando quanto sia "importante fare un sacrificio collettivo per sconfiggere questo virus, consapevoli che con i nostri comportamenti responsabili aiuteremo gli operatori sanitari, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e tutte quelle persone che da mesi stanno lottando in prima linea contro il Covid per proteggere tutti noi". Per Decaro, "sarà il primo banco di prova in vista del Natale e dei prossimi mesi in cui, se continueremo a comportarci secondo le regole, potremo riconquistarci piccoli spazi di libertà". "L'emergenza sanitaria ancora in corso e la necessità di evitare ogni possibile occasione di contagio, con il rischio di vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad oggi, che stanno incidendo sull'abbassamento della curva epidemica - ha spiegato il sindaco - ci hanno indotto, nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prendere questa sofferta decisione che è l'ennesimo colpo al cuore per la comunità barese. Ma sono proprio i numeri in decrescita a convincerci che non possiamo abbassare la guardia".

Dai dati aggiornati sui contagi a Bari, infatti, emerge che per la prima volta dall'inizio della seconda ondata il numero complessivo dei casi è in leggera diminuzione, perché le persone uscite dall'isolamento superano di alcune decine i nuovi casi (3.369 gli attualmente positivi e 3.532 i cittadini in isolamento). (ANSA).