Covid: la Puglia si prepara con ospedale da campo

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Sale in maniera preoccupante il numero di pazienti Covid nelle rianimazioni pugliesi, oggi sono 198. Vuol dire che in Puglia è occupato il 41% dei posti letto di terapia intensiva, cioè l'11% oltre la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute. Invece, i posti nei reparti di medicina (pneumologia e malattie infettive) occupati da pazienti Covid sono il 51%, rispetto a una soglia del 40%. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio Agenas che lancia un allarme anche per la Puglia. I posti letto vanno verso l'esaurimento, anche per questo motivo la Regione vuole realizzare un ospedale da campo da 160 posti letto di terapia intensiva e subintensiva all'interno della Fiera del Levante di Bari. Il bando, ad invito, è stato pubblicato lo scorso 14 novembre ed è scaduto oggi alle 15. La gara è gestita dalla centrale unica di acquisti Empulia di Innovapuglia e prevede la realizzazione di tre aree attraverso l'impiego di strutture prefabbricate. Il valore dell'opera è di 9,64 milioni di euro, il bando verrà aggiudicato in base "all'offerta economica più vantaggiosa", come viene riportato.

Domani la commissione si riunirà per analizzare le offerte pervenute, dal momento dell'aggiudicazione la struttura dovrà essere realizzate entro 45 giorni.

Nel frattempo, le Asl procedono con le riconversioni degli ospedali: oggi, nella struttura sanitaria di Triggiano, in provincia di Bari, sono stati raddoppiati i posti letto post Covid, passando da 20 a 40. Il Presidio Post Acuzie (PPA), impiegato già nei mesi scorsi per il contrasto alla pandemia, ha aumentato la sua capacità di gestione e cura di pazienti che necessitano di un'assistenza specifica nel periodo di convalescenza post acuzie. Oggi c'è stato il record di tamponi processati, 10.265, e i nuovi contagi registrati sono stati 1.368: 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. I decessi sono stati 28: sette in provincia di Bari, uno nella Bat, uno in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 676.224 test; 9.385 sono i pazienti guariti e 27.614 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).