Proiettili e 1,5 kg di droga in casa,arrestato 28enne a Bari

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Nascondeva in casa della nonna convivente, ignora di tutto, proiettili e oltre un chilo e mezzo di droga. Un 28enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri al quartiere San Paolo di Bari. Il giovane è stato prima perquisito in strada e trovato con 12 dosi di cocaina nascoste nei pantaloni e 380 euro in contanti. Poi, nella successiva perquisizione domiciliari, i militari hanno trovato 12 proiettili 9x21, 800 grammi di cocaina pura suddivisa in otto confezioni sottovuoto e occultata dentro il contatore dell'acqua, 450 dosi di marijuana e hashish, già confezionate e pronte per essere spacciate al dettaglio, per un peso complessivo rispettivamente di 580 grammi e 190 grammi, e materiale per il confezionamento.

Il 28enne si trova attualmente in carcere con le accuse di detenzione abusiva di munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).