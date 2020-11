Comune Taranto conferirà cittadinanza onoraria a Gio Ponti

(ANSA) - TARANTO, 15 NOV - La Giunta comunale di Taranto ha ratificato la proposta del sindaco Rinaldo Melucci che chiede al Consiglio Comunale di deliberare il conferimento della cittadinanza onoraria a Gio Ponti, il celebre architetto che progettò la Concattedrale di Taranto. L'iniziativa è resa possibile dalle modifiche apportate dalla massima assise cittadina al vigente "Regolamento per il Conferimento delle Civiche Onorificenze", che ha introdotto il conferimento della cittadinanza onoraria tarantina anche post mortem. Gio Ponti è considerato uno dei maestri dell'architettura italiana del XX secolo ed progettista della Concattedrale "Gran Madre di Dio", che rappresenta una delle opere più significative ed emblematiche dell'architettura contemporanea italiana ed esempio di architettura sacra moderna.

Questo conferimento di cittadinanza onoraria si inquadra nella celebrazione dei cinquant'anni dalla inaugurazione della Concattedrale, che ricorrerà nel prossimo mese di dicembre e che Arcidiocesi e Amministrazione Comunale, in collaborazione col Politecnico di Bari, stanno organizzando anche grazie alla sottoscrizione di un accordo volto alla condivisione di un programma di attività e interventi strutturali, in primis il ripristino della funzionalità delle antistanti vasche e l'illuminazione della facciata a vela. (ANSA).