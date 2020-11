Sla: morto poliziotto di 'io posso', era Cavaliere al merito

(ANSA) - CALIMERA, 14 NOV - Dopo sei anni di lotta contro Il male che lo aveva aggredito è morto oggi in Salento , Gaetano Fuso, 44 anni, poliziotto in quiescenza, malato di SLA dal 2014. Insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica per la determinazione e la forza d'animo con cui ha portato a compimento il progetto 'La Terrazza Tutti al mare!", il lido balenare modello di inclusione . Ha vissuto gli ultimi sei anni prodigandosi a favore dei diritti dei malati attraverso il progetto solidale nazionale "Io posso". I funerali si svolgeranno domani alle ore 15.00 nella Chiesa Madonna della Fiducia a Calimera. Presiederà la funzione funebre don Luigi Ciotti. (ANSA).