Covid: in Puglia 762 positivi, 10 decessi

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Oggi in Puglia su 6.279 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 762 casi positivi (contro i 791 di ieri a fronte di 5.591 tamponi). I casi positivi sono così ripartiti: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Dieci i decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Sono 11.393 sono i casi attualmente positivi.

