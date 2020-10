Cinema: Ron Moss conclude riprese nuovo film sulla Puglia

(ANSA) - TARANTO, 28 OTT - Ron Moss ha concluso le riprese del suo film sulla Puglia, girato con il regista milanese Roberto Baeli in diverse località della regione italiana, annunciato in uscita per la primavera del 2021 e già in programma alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Si chiama "Viaggio a Sorpresa" ed è il suo primo film da produttore, con la sua società DevRonn Enterprises di Los Angeles, impegnata insieme al Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere e all'istituto di credito BCC San Marzano di San Giuseppe (Taranto).

Protagonisti sono lo stesso Ron Moss e Lino Banfi, oltre a Paolo Sassanelli, Totò Onnis e Mayra Pietrocola.

Si tratta di una commedia romantica, girata durante l'estate nelle province di Bari, Brindisi e Taranto, tra Polignano, Monopoli, Locorotondo, Alberobello, Fasano e San Marzano.

La star di Beautiful è nei panni di Michael, un broker di New York stanco della frenesia di Wall Street, che molla tutto per trasferirsi in Puglia, dove ha comprato una masseria. Quando arriva a destinazione per prenderne possesso, scopre che non è tutto come sembra. Tra mille peripezie e situazioni comiche, incontra una famiglia pugliese sui generis e, a complicare le cose, ci si metterà anche l'amore.

"Nonostante la situazione attuale complessa - commenta in una nota il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma - vogliamo dare ossigeno, oggi più che mai, a un settore che sta risentendo in modo particolare delle restrizioni soprattutto in questa fase. Viaggio a Sorpresa è una vera e propria cartolina della nostra regione che abbiamo voluto sostenere per promuovere le nostre tradizioni, i nostri paesaggi e la nostra cultura enogastronomica in tutto il mondo". (ANSA).