Covid: senza mascherina, minaccia Cc che lo multa a Bari

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Un 50enne barese è stato denunciato dai Carabinieri per minaccia a pubblico ufficiale: sorpreso senza mascherina nel quartiere Madonnella a dialogare con altre persone, avrebbe minacciato i militari nel tentativo di non essere sanzionato per la violazione delle norme anti-Covid.

Nell'ultima settimana i carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno intensificato i controlli nelle zone della 'movida' più frequentate da turisti e ragazzi, per verificare il rispetto delle più recenti prescrizioni anti-Covid: oltre 630 persone sono state controllate, 52 delle quali sanzionate; sopralluoghi anche in una quarantina di esercizi commerciali, soprattutto nei quartieri Umbertino e Borgo Antico. (ANSA).