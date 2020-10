Alimenti in pessimo stato,chiuso ristorante cinese a Taranto

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Un ristorante cinese del Borgo di Taranto è stato chiuso dalla Polizia dopo un sopralluogo in cui sono state constatate pessime condizioni igieniche con pericolo per la salute dei consumatori. Si tratta di uno di quei ristoranti di cibo orientale in cui gli avventori, spiega una nota della Questura, vengono attratti dalla formula 'all you can eat' che prevede "una tariffa già prefissata, proponendo un prezzo contenuto per ricche abbuffate la cui salubrità, però, si dimostra quanto meno discutibile". L'ispezione degli agenti, in collaborazione con il personale Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, ha permesso di rinvenire celle frigorifere fatiscenti, all'interno delle quali vi era una notevole quantità di alimenti in pessimo stato di conservazione, talvolta scaduti o precotti e congelati in maniera impropria. Trovate anche derrate alimentari accatastate in maniera promiscua. I poliziotti hanno proceduto al sequestro di decine di chili di pollame e di carni rosse scadute e di quintali di prodotti ittici che sono stati poi distrutti con un compattatore fornito dell'Amiu. L'attività è stata contestualmente sospesa con effetto immediato ed il gestore del ristorante, un cittadino cinese 55 anni, è stato denunciato per la commercializzazione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. (ANSA).