Covid: 324 nuovi casi in Puglia e due decessi

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Sono stati registrati 324 casi positivi oggi mercoledì 21 ottobre in Puglia su 5.300 test per l'infezione da Covid-19. E ci sono 2 decessi, in provincia di Bari, dove si registra anche la maggior parte dei casi positivi (123). Seguono le province di Foggia e Taranto con 61 casi ciascuna, poi la province Bat (38), Brindisi (26), Lecce (10) e 5 casi di residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 502.331 test e 5.690 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.325 e i casi attualmente positivi sono 5.991.

I ricoverati sono 480, lo 0,7% in terapia intensiva. (ANSA).