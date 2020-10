Covid: si sale a 350 casi in Puglia, due i decessi

(ANSA) - BARI, 17 OTT - Sono stati registrati 350 casi positivi oggi sabato 17 ottobre 2020 in Puglia su 5.382 test per l'infezione da Covid-19. E due decessi, entrambi in provincia di Taranto. La maggior parte dei casi positivi è ancora in provincia di Bari (158), seguita dal Foggiano (89) e dal Tarantino (54). Altri casi sono 15 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia Bat, 9 in provincia di Lecce e 4 attribuiti a residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 484.125 test e sono 5.472 i pazienti guariti. Il totale dei positivi al Covid in Puglia è di 11.084 e sono 4.980 i casi attualmente positivi.

(ANSA).