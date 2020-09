Duplice omicidio: a Lecce funerali giovane arbitro De Santis

(ANSA) - LECCE, 26 SET - Sono iniziati nella cattedrale di Lecce i funerali di Daniele De Santis salentino ucciso la sera del 21 settembre scorso con la fidanzata a coltellate nel palazzi in cui abitavano. I funerali della ragazza, Eleonora Manta, saranno celebrati nel pomeriggio a Seclì (Lecce) suo paese natale.

La bara del 33enne ha fatto il suo ingresso tra due ali di giovani componenti aspiranti direttori di gara della Sezione leccese di cui faceva parte Daniele . Indossano una maglietta bianca con impressa l'immagine di Daniele impegnato su un campo e la scritta: " Qua c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e poi, riposa se puoi ".

La cerimonia funebre é officiata dall'arcivescovo di Lecce monsignor Domenico Seccia. Sono presenti numerosi rappresentati dell'associazione arbitri guidati da Marcello Nicchi , presidente nazionale Aia , Danilo Giannoccaro e Luigi Nasca, componenti commissione arbitri serie A, Antonio D'Amato designatore arbitro serie C e Paolo Prato presidente Aia Lecce.

L'ingresso in cattedrale é interdetto ai giornalisti e ai cineoperatori per volere della famiglia .

Vescovo Lecce ad omicida,costituisciti

"Che il signore possa toccare il cuore di questa persona perché si costituisca Anche per questo dobbiamo pregare " É l'appello all'assassino che l'arcivescovo Seccia ha lanciato nel corso dell'omelia che ha appena finito di tenere.. "La Speranza é che si ravveda perché anche Caino non trovava pace ", ha concluso l'arcivescovo .