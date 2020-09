Droga: sequestrati 13 kg stupefacenti a Foggia, tre arresti

(ANSA) - FOGGIA, 26 SET - Tredici chili tra cocaina, hascisc e marijuana sono stati sequestrati nel corso di controlli e perquisizioni che si sono svolti per tutta la giornata di ieri a Foggia e che hanno postato all'arresto di tre persone per traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz interforze è stato organizzato dopo l'escalation criminale che si è verificata in città nelle ultime settimane culminate con la violenta rapina avvenuta il 27 settembre scorso ai danni del bar Gocce di Caffè in cui è rimasto gravemente ferito il titolare Francesco Traiano di 31 anni.

In particolare, nel quartiere Carmine Vecchio, è stato tratto in arresto un foggiano di 50 anni trovato in possesso di oltre 700 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina, attrezzi per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente, 22 telefoni cellulari, oltre 100 arnesi da scasso, nascosti in un frigorifero, nonché 5 carte d'identità e carte di credito oggetto di rapina a mano armata. In pieno centro storico, invece, è stato arrestato un 30enne, già ai domiciliare per droga, trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina. Nel quartiere San Lorenzo, un ventunenne è stato trovato in possesso di 200 grammi di cocaina, 11,5 chili di marijuana. Inoltre, l'elicottero della finanza ha individuato, occultate in un canale nei pressi di Borgo Mezzanone, 7 autovetture, presumibilmente rubate, e 2 carcasse bruciate. (ANSA).