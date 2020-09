Coronavirus: un decesso e 50 nuovi contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 20 SET - Su 2.777 tamponi processati per l'infezione da Covid-19 oggi sono stati registrati 50 casi positivi: 29 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. E' stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 375.065 test; sono 4.287 i pazienti guariti; 2.128 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.994. (ANSA).