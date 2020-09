Sanità: nuovo parco nell'ospedale pediatrico di Bari

(ANSA) - BARI, 17 SET - Un viale pedonale circondato da manto erboso e ombreggiato da alberi ad alto fusto. E' stato inaugurato il nuovo ingresso dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari su via Amendola: stop ad auto e asfalto, a loro posto un parco attrezzato. "La cura dei pazienti non passa solo attraverso terapie e trattamenti medici, ma anche attraverso la bellezza e l'accoglienza dei luoghi - spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - ci sono diversi studi, peraltro, che dimostrano come il modo in cui viene vissuta e percepita l'esperienza della malattia sia influenzato, oltre che dai fattori sanitari, dalle caratteristiche degli ambienti fisici con ricadute dirette sui percorsi clinici. La bellezza, insomma, aiuta a curare e la realizzazione del parco, un intervento di umanizzazione dell'ospedale, va esattamente in questa direzione". La nuova area verde, in tutto 45 alberi e centinaia di arbusti, si estende su una superficie di 5.000 mq, al suo interno è stato installato uno spazio giochi che renderà l'attesa di una visita meno pesante per i piccoli pazienti. Sul sedime di quella che era una strada asfaltata, tra la palazzina principale e quella amministrativa, è stato realizzato un agrumeto con 15 alberi tra limoni, mandarini e aranci. Nel giardino sono stati piantati alberi ornamentali che assicureranno fioriture in tutto l'arco dell'anno: jacaranda, falso pepe, albero di giuda, albizzia e un carrubo secolare. L'area giochi con pavimento anti trauma ha giostre accessibili ai bambini diversamente abili, due altalene e giochi a molla montati direttamente sul prato. A supportare il Policlinico di Bari nella realizzazione delle nuove aree a verde dell'ospedale pediatrico è stata l'Asset, Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.

(ANSA).