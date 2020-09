Coronavirus: 63 nuovi contagi e un decesso oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 17 SET - Calano i contagi di coronavirus in Puglia, oggi su 4.011 test sono 63 le positività registrate, ieri erano state 103. C'è stato un decesso in provincia di Taranto. I 63 casi positivi sono così suddivisi: 33 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 4 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 364.798 test; sono 4.262 i pazienti guariti; 1.915 i casi attualmente positivi, di cui 214 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.752. (ANSA).