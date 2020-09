Bari,Japigia-Madonnella collegati a mare

(ANSA) - BARI, 11 SET - "Quando nel 2004 - ha raccontato Emiliano - il giovanissimo assessore ai Trasporti del Comune di Bari, Decaro, e io da sindaco insistemmo con la collaborazione di tutta la città per liberare queste due zone dalla chiusura dei binari, sembrava impossibile. Ringrazio le Ferrovie dello Stato perché ci hanno ascoltato e il risultato crea la sensazione di un'area metropolitana che, grazie a queste infrastrutture, è destinata a un futuro straordinario. Quando qualcuno, in questo periodo, parla di inesistenza di opere infrastrutturali in Puglia, si copre di ridicolo perché sono in corso progetti e opere importantissimi, come il collegamento tra l'aeroporto e la stazione di Brindisi. Avremo i due principali aeroporti della Puglia collegati alla stazione".

"Il presidente Emiliano e il sindaco Decaro - ha sottolineato il ministro De Micheli come riporta una nota della Regione Puglia - hanno raccontato un'idea di questa città che affonda le sue radici nella precedente amministrazione, che ha avuto la continuità con quella attuale e che nasce dall'idea di qualità della vita delle persone e di opportunità di lavoro per le persone. Perché muoversi è un diritto e far muovere le merci è un'opportunità per le imprese. Ho seguito da ministro tutta l'attività che si svolgeva in Puglia e, in particolare, su questo nodo di Bari e voglio ringraziare la grande famiglia di Ferrovie dello Stato e in particolar modo Reti Ferroviarie Italiane.

"Ringrazio il sindaco Decaro e voglio ringraziare soprattutto Michele Emiliano e l'assessore Giannini - ha concluso - perché da quando io sono arrivata al ministero e ho iniziato a studiare i dati delle singole regioni, i numeri dimostrano in tutto e per tutto il grande salto di qualità di questa Regione. E quando si è capaci di far fare questo salto di qualità alla propria terra, vuol dire che dalla fatica alla concretezza c'è una capacità di continuità realizzativa che è figlia di questa straordinaria democrazia".