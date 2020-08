Sta bene diportista 80enne disperso nel canale di Otranto

(ANSA) - LECCE, 12 AGO - E' stato trovato nella notte 30 miglia a sud di Leuca, in buone condizioni di salute, il diportista ottantenne disperso da ieri mattina. Maurizio Stellari, 80 anni, proprietario dell'imbarcazione a motore di 7 metri, solo a bordo, era partito dall'isola greca di Merlera ieri alle 10 del mattino, diretto al porto salentino di San Foca, marina di Melendugno, dove sarebbe dovuto arrivare dopo 4-5 ore di navigazione.

Aveva la barca in avaria e i contatti radio si erano interrotti: quando è riuscito a ripristinarli, non ha saputo comunicare le proprie coordinate ai soccorritori. Lo ha intercettato un elicottero della Guardia costiera, dopo ore di ricerche nel canale di Otranto compiute anche dai mezzi navali della Circonmare e delle autorità greche. (ANSA).