Beirut: sindaco Bitonto, abbraccio al nostro militare ferito

(ANSA) - BARI, 05 AGO - "A Roberto e alla sua famiglia vada l'abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese". Lo ha scritto, in un post pubblicato su Facebook, Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto (Bari), comune in cui vive Roberto Caldarulo, il caporal maggiore rimasto ferito ieri a Beirut. Caldarulo ha 40 anni e vive nella frazione bitontina di Palombaio con la sua famiglia.

"Non riesco neanche a immaginare - ha proseguito il sindaco - cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento. Vi siamo vicini". (ANSA).