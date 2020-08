Fase 3: Emiliano, lockdown non possiamo più permettercelo

(ANSA) - BARI, 03 AGO - Un "lockdown generale non è più concepibile, non possiamo più permettercelo perché il danno inferto alla nostra economia è importante. Potremo fare chiusure mirate se necessario". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione a Bari del nuovo piano sanitario regionale anti-Coronavirus.

"Inizia oggi la campagna anti-Covid di autunno - ha proseguito - che ha caratteristiche militari, severissima.

Campagna di autunno che siamo pronti a reggere, siamo a livelli di addestramento che mai avevamo raggiunto in precedenza.

Abbiamo una squadra competente e allenatissima".