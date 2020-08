Due concerti all'alba sul mare in Puglia

(ANSA) - BARI, 03 AGO - Un'orchestra di 60 elementi all'alba dell'8 agosto in un teatro all'aperto a picco sul mare, il Mediterraneo di Bisceglie, vicino Barletta: è la seconda edizione del Sol dell'Alba, dopo il successo dell'anno scorso.

Il concerto avrà inizio alle 4.30 di sabato e impegnerà l'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da Giovanni Minafra, in un programma di brani da Strauss a Verdi, da Ravel a Grieg e Suppé. Al termine ci sarà una colazione offerta dai maestri delle Associazioni Pasticcerie Storiche Biscegliesi.

La magia del concerto all'alba torna anche nel porto di Brindisi, ai piedi della Scalinata Virgilio, alle prime luci di domenica 9 agosto (ore 5), grazie al jazz di Cafè Music dello statunitense Paul Schoenfeld, eseguito dal Trio Diomede (Francesco Peverini, violino; Francesco Mastromatteo, violoncello; Stefania Argentieri, pianoforte), nell'ambito del piano regionale straordinario "Custodiamo la Cultura in Puglia", realizzato dall'associazione Auditorium con l'amministrazione comunale e il Teatro Pubblico Pugliese. In programma anche il viaggio di Astor Piazzolla nelle sue "Quattro stagioni porteñe".

Qui Il concerto è preceduto da un'osservazione del cielo stellato al telescopio (inizio ore 4.30), a cura dello studioso Cosimo Galasso. (ANSA).