Musica: Notte Taranta, 'eroi' Covid tra pubblico Concertone

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Una delle tre serate deI Concertone finale di Melpignano per "La Notte della Taranta" (20, 21 e 22 agosto) sarà completamente dedicata a medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari, insegnanti, studenti: sono gli "eroi - ha detto Massimo Manera, presidente della Fondazione "La Notte della Taranta" - che hanno combattuto e ancora combattono in prima linea contro l'epidemia". Saranno loro dunque i mille spettatori ai quali sarà consentito l'accesso, limitato per il distanziamento anti-Covid.

Le tre serate saranno registrate per essere trasmesso il 28 agosto alle 22:50 da Rai 2: a ognuna, della durata di 90 minuti, è permesso l'accesso appunto di mille persone.

"E' un grande segnale che la Puglia vuole dare all'Italia e al mondo - ha detto Manera - si deve continuare a vivere ma anche a combattere il Covid. Per questo tutte le manifestazioni avranno posti a sedere, limitati e distanziati e grande utilizzo dei social e del web". (ANSA).