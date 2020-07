Musica: inedito di Sollima per 'Classiche Forme' in Salento

(ANSA) - BARI, 22 LUG - Apre il 24 luglio la quarta edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera fondato e diretto dalla giovane pianista salentina Beatrice Rana, quest'anno organizzato nell'Abbazia di Santa Maria di Cerrate (Lecce), splendido esempio di architettura romanica pugliese, primo bene Fai in Puglia.

Si tratta di una tre giorni, fino al 26 luglio, che propone un viaggio nella produzione cameristica lungo quasi tre secoli, da Mozart fino a compositori contemporanei, come il violoncellista Giovanni Sollima, al quale è stata affidata la composizione commissionata dal festiva 2020, che sarà in prima esecuzione assoluta sabato 25 luglio.

Tra i protagonisti di questa edizione, insieme alla stessa direttrice artistica, anche Silvia Careddu, Andrea Obiso, Giuseppe Russo Rossi, Ludovica Rana e l'ensemble di sette violoncellisti concertati da Andrea Cavuoto.

Da quest'anno, inoltre, sir Antonio Pappano è presidente onorario del festival salentino, che ha anche ottenuto il prestigioso 'EFFE Label' dell'European Festivals Association.

