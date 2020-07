Benisi nuovo presidente della Camera di Commercio di Lecce

(ANSA) - LECCE, 20 LUG - In una seduta del Consiglio camerale, "per acclamazione e con il plauso di tutti i 26 membri presenti", Vincenzo Benisi è stato eletto presidente della Camera di Commercio di Lecce.

Imprenditore "di grande esperienza nel manifatturiero - è scritto in una nota diffusa dalla Camera di Commercio leccese - attivamente impegnato nella vita associativa di Confindustria e già vicepresidente dell'Ente camerale leccese, Benisi succede ad Alfredo Prete che ha concluso il suo incarico nello scorso mese di giugno, al termine del terzo ed ultimo mandato. Benisi guiderà la Camera di Commercio fino all'insediamento del nuovo Consiglio le cui procedure di rinnovo sono in corso". (ANSA).