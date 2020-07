Asl Bari attiva 5 postazioni per tamponi a turisti

(ANSA) - BARI, 15 LUG - L'Asl Bari ha attivato un ambulatorio Covid free nella sede dell'ex Cto e cinque postazioni di "Drive in clinics" tra Bari e provincia dove è possibile effettuare il tampone direttamente in auto ai turisti e i pugliesi che rientrano. Come stabilito dall'ultima disposizione della task force della Regione Puglia, i soggetti che arrivano, o rientrano, in regione provenienti da zone particolarmente a rischio epidemiologico - al momento individuate in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna o dall'estero - sono invitati ad auto segnalarsi alle Asl e a sottoporsi al tampone. Il tutto avviene su base volontaria.

Dal 3 giugno sono oltre 215mila le persone arrivate in Puglia: "Il monitoraggio epidemiologico sul territorio ha una importanza strategica in questa fase della pandemia - dichiara il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce - ed è un obiettivo che il dipartimento di Prevenzione sta perseguendo attraverso una organizzazione puntuale e capillare di servizi e risorse". "La concentrazione recente di alcuni casi positivi al Covid registrati in Puglia in soggetti provenienti da Bulgaria, Albania e Perù ha determinato l'opportunità di sollecitare l'auto segnalazione - spiega il direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl, Domenico Lagravinese- che ci permette, una volta raccolti i dati dell'utente, di prenotare ed eseguire su base volontaria il tampone oro faringeo".

Il Dipartimento di prevenzione ha predisposto cinque postazioni a Bari, Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello per il servizio Drive in clinics che consiste nella possibilità di eseguire il test molecolare direttamente in auto.

Sono state individuate delle zone strategiche dove i soggetti interessati a fare il tampone possono sottoporsi al test in auto. (ANSA).