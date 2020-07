Coronavirus: dopo 6 giorni "free", 3 nuovi contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 03 LUG - Dopo sei giorni "Covid free", oggi ci sono tre nuovi contagi di Coronavirus in Puglia su 2.036 tamponi processati. I casi si sono registrati due in provincia di Bari e uno nel Brindisino. Non ci sono decessi invece. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 184.749 test, 3.879 sono i pazienti guariti, 109 sono i casi attualmente positivi, 21 i pazienti ricoverati e 545 i decessi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.533 (ANSA).