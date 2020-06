Berlusconi chiama Fitto, unità per vincere

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha telefonato al vicepresidente Antonio Tajani durante la conferenza stampa a Bari sulle elezioni regionali, per fare gli auguri a Raffaele Fitto, europarlamentare ora di Fratelli d'Italia candidato alla presidenza della Puglia per il centrodestra.

"Non poteva iniziare meglio", ha commentato Fitto: "E' un po' di tempo che questo rapporto ha ripreso una sua intensità. Stiamo riavvolgendo un nastro, capendo quali sono stati gli errori e che l'elemento dell'unità è fondamentale per affrontare e vincere una campagna elettorale".

Per Tajano il centrodestra unito in Puglia - "a differenza della sinistra che si presenta divisa" - "è un risultato politico nazionale": "Abbiamo individuato in Raffaele Fitto il punto di sintesi della nostra coalizione convinti che in Puglia ci potrà essere a partire da ottobre un governo di centrodestra.

Questo non significa che abbiamo già vinto ma che ci sono le condizioni politiche per poter cambiare le cose in questa regione". (ANSA)