Tir si ribalta nel Foggiano, un morto

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 16, in direzione San Severo, nel Foggiano. Per cause ancora in corso di accertamento, un tir con a bordo due persone, il conducente e un passeggero, è uscito fuori strada ribaltandosi più volte. Il passeggero è morto sul colpo mentre il conducente è stato trasportato al Policlinico di Foggia. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente è momentaneamente chiuso al traffico.

(ANSA).