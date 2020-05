Riprende attività Sportello per minori

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Riprende il suo servizio lo 'Sportello per i Minori', nato sulla base di un accordo tecnico-scientifico tra il dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari e l'Ufficio del Garante dei diritti del minore della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, allo scopo di dar vita ad una struttura volta a garantire un supporto giuridico alle funzioni istituzionali del Garante con particolare riferimento a quelle riguardanti la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni di diritti di minori.

Il responsabile della gestione dello Sportello, l'avvocato Alessandro De Benedictis, comunica che è stato riattivato il numero 080.540.57.27 che offrirà "ascolto, assistenza ed orientamento rispetto alle segnalazioni pervenute al Garante dei diritti del minore". Lo stesso sportello servirà inoltre a espletare l'attività di analisi e di ricerca, quantitativa e qualitativa, in ordine alla natura e alla tipologia di bisogni insiti nelle segnalazioni anche in collaborazione con l'ufficio statistico della Regione Puglia.

Lo Sportello sarà sempre attivo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12; e, in casi urgenti, anche in altre giornate previo accordo con le parti interessate. (ANSA).