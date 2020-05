Fase 2: televisite al Policlinico di Bari, con lo smartphone

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Il Policlinico di Bari ha attivato un sistema di teleconsulenza per assicurare la continuità delle cure ai pazienti con patologie croniche durante la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il servizio si rivolge ai pazienti con diabete, patologie cardiovascolari croniche, patologie psichiatriche, forme di disabilità, che richiedono costanti contatti con gli operatori sanitari.

Il protocollo prevede che il medico, nel primo appuntamento ambulatoriale, valuti se sia possibile indirizzare il paziente verso il servizio di telemedicina. Al paziente vengono fornite le credenziali di accesso al portale e il link con il quale ci si potrà collegare da computer o con uno smartphone, scaricando l'app.

"La telemedicina - spiegano dal Policlinico - diventa uno strumento per garantire un opportuno distanziamento, assicurando comunque ai pazienti la continuità delle cure". Già da marzo alcuni reparti hanno operato in teleconsulenza, adesso l'ospedale ha strutturato un protocollo per inserire le teleprestazioni tra quelle prenotabili con il Cup online.

