25 contagi in residenza anziani Bari

(ANSA) - BARI, 09 APR - Sono 25 le persone risultate positive nella Rssa Villa Giovanna al quartiere San Girolamo di Bari, di cui 18 ospiti e 7 operatori sanitari. Lo rende noto la Asl di Bari, spiegando di aver "assunto a partire da oggi il controllo della organizzazione igienico-sanitaria della struttura. Da questo momento in poi il personale della Asl fornirà la propria assistenza alla direzione della Rssa per mettere in atto tutte le azioni necessarie per il contenimento e la prevenzione del contagio".

"Come da protocollo - aggiunge la Asl - i pazienti positivi sono in isolamento e sorvegliati attivamente. Sono stati messi in sicurezza e isolati all'interno della struttura, con la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento di prevenzione" e "sono in corso ulteriori indagini sugli altri ospiti".